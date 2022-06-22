Популяцию стерляди Иртыша оценит наука

Специалисты Тюменского филиала ВНИРО завершили весенне-летнее изучение стерляди на реке Иртыш. Ученые установили все необходимые параметры для оценки общего состояния популяции.

Экспедиционный выезд проходил в границах Вагайского, Тобольского, Уватского районов Тюменской области. Работы велись в рамках государственного мониторинга.

Специалисты отобрали необходимый ихтиологический материал, провели биологический анализ особей стерляди, определили их размерно-возрастную структуру: возраст, длину, массу, пол, коэффициент жирности и готовность к нересту.

Одновременно ученые исследовали кормовую базу рыб и условия среды обитания водных биоресурсов. Для этого были взяты гидробиологические и гидрохимические пробы воды и грунта.

«Учитывая данные прошлых лет, можно говорить о том, что серьезного антропогенного воздействия на среду обитания стерляди в реке Иртыш не оказывается, экосистема реки не нарушена», — сообщили Fishnews в пресс-службе ВНИРО.

Сибирская стерлядь широко распространена в Обь-Иртышском бассейне, образуя сразу несколько относительно обособленных групп. В бассейне Иртыша на территории Тюменской области промысел стерляди запрещен правилами рыболовства.

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