Ученые отслеживают ситуацию с важными обитателями сибирских озер

Отраслевая наука оценивает состояние не только крупных представителей ихтиофауны, но и небольших организмов, значимых для экосистемы и рыбного хозяйства. Специалисты ВНИРО провели исследования промысловых беспозвоночных на водоемах Курганской и Тюменской областей.

Сотрудники центрального аппарата ВНИРО совместно со специалистами лаборатории промысловых беспозвоночных Тюменского филиала института завершили весенний этап комплексных исследований.

Ученые оценили численные и продукционные показатели гаммарид, хирономид, хаоборид и речных раков. Собрали данные по температуре, минерализации, содержанию растворенного в воде кислорода. Именно эти факторы являются наиболее наглядными для оценки условий среды обитания водных биоресурсов, рассказали Fishnews в пресс-службе Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии.

Актуальные сведения, полученные в результате экспедиционных исследований, лягут в основу кратко- и среднесрочных прогнозов состояния запасов беспозвоночных Курганской и Тюменской областей.

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