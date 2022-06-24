Росрыболовство предложило порядок согласования вывоза живых морепродуктов

Федеральное агентство по рыболовству подготовило проект административного регламента о выдаче заключения на вывоз за пределы ЕАЭС живой рыбы и морепродуктов. На наднациональном уровне для их поставок определены особые требования.

Предложение по административному регламенту Росрыболовства о выдаче заключений на вывоз с таможенной территории ЕАЭС живых водных биоресурсов опубликовано на портале проектов нормативно-правовых актов, сообщает корреспондент Fishnews.

Напомним, что на уровне Евразийского экономического союза предусмотрен разрешительный порядок вывоза для живых рыбы (кроме декоративной), ракообразных, моллюсков, других водных беспозвоночных, цист артемии. В конце 2020 г. правительство передало функции по выдаче заключений на вывоз от Росприроднадзора Росрыболовству.

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