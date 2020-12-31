31 декабря 2020 года

Согласовывать вывоз живых морепродуктов будет Росрыболовство

Правительство передало функции по выдаче заключений на вывоз живой рыбы и морепродуктов от Росприроднадзора к Федеральному агентству по рыболовству.

Распоряжением от 28 декабря 2020 г. № 3611 правительство внесло изменения в перечень федеральных ведомств, уполномоченных выдавать заключения для поставок товаров, которые вывозятся с территории ЕАЭС на особых условиях.

Как сообщает корреспондент Fishnews, список таких госорганов дополнен Росрыболовством. К федеральному агентству переходит от Росприроднадзора функция по выдаче заключений на вывоз живой рыбы, живых ракообразных, моллюсков и других водных беспозвоночных.

При этом отмечено, что речь идет об объектах рыболовства.

Напомним, что после выхода в июне нового административного регламента Росприроднадзора встал вопрос с возможностью поставок живого краба и других морепродуктов . Представители бизнес-сообщества указывали на то, что требования регламента не отвечают практике. По итогам октябрьского совещания вице-премьер Виктория Абрамченко поручила подготовить проект акта об определении Росрыболовства единственным федеральным ведомством, уполномоченным на согласование вывоза живой рыбы и водных беспозвоночных.

Также решено было рассмотреть на заседании правительственной комиссии по рыбному хозяйству, которую возглавляет Виктория Абрамченко, в целом вопрос о целесообразности лицензирования экспорта живых морепродуктов - сейчас для поставок нужна лицензия Минпромторга, бизнес считает это требование избыточным.

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