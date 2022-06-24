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«Норебо» продолжает традицию шефства над лагерем «Гандвиг». Фото пресс-службы холдинга

«Норебо» поддерживает детский отдых в Заполярье

Холдинг «Норебо» продолжает традицию шефства над лагерем «Гандвиг», в котором ежегодно отдыхают сотни детей. Рыбаки помогают со строительством жилых корпусов и спортивных объектов, обеспечивают ребят снаряжением для тренировок и развлечений.

Оздоровительно-образовательный центр «Гандвиг», расположенный в живописном месте Палкина Губа на берегу Белого моря, — одно из немногих мест для отдыха детей в Мурманской области. Лагерь действует круглый год и за три летних месяца, осенние и зимние каникулы и две профильные смены в сентябре принимает до 800 ребят в возрасте от 7 до 17 лет.

«Гандвиг» находится в живописном месте

Традиция шефства рыбаков над лагерем имеет давнюю историю — изначально «Гандвиг» действовал для организации отдыха детей работников флота. Крупнейший в стране рыбодобывающий холдинг «Норебо» продолжает регулярно помогать детскому центру. Компания построила новый жилой корпус с комнатами на три–четыре человека, с современными теплыми душевыми и туалетами, просторными коридорами, зонами отдыха и актовым залом, рассказали Fishnews в пресс-службе «Норебо». На месте сгоревшего здания для персонала поставлены мобильные сооружения для комфортного проживания педагогов.

Компания построила новый жилой корпус с комнатами на три–четыре человека

Одно из ключевых направлений лагеря — физкультурно-оздоровительное. Благодаря поддержке рыбаков у «Гандвига» появилось новое многофункциональное поле со специальным покрытием для комфортных и безопасных занятий и соревнований по футболу, волейболу, баскетболу, легкой атлетике и другим видам спорта. Не забыты и развлечения: холдинг передал в подарок ребятам снаряжение и установки для лазертага.

Благодаря поддержке рыбаков у «Гандвига» появилось новое многофункциональное поле со специальным покрытием

Каждый год «Гандвиг» проводит мероприятия для обучения ребят поведению на воде и основам мореплавания. С помощью «Норебо» эти занятия удалось обеспечить качественным снаряжением и оборудованием: шлюпками, лодками, веслами, спасательными жилетами, а также ангаром для их хранения.

С помощью «Норебо» занятия по безопасности мореплавания удалось обеспечить качественным снаряжением и оборудованием

В сентябре стартует профильная смена, в рамках которой ученики из морского класса гимназии № 6, который является частью единого образовательного комплекса, созданного по инициативе «Норебо», будут изучать правила безопасности на море, основы морского дела и отрабатывать выходы на воду на шлюпках.

Лагерь действует круглый год

Фотографии предоставлены пресс-службой «Норебо».

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