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Полномочный представитель директора УК холдинга «Норебо» Владимир ГРИГОРЬЕВ. Фото пресс-службы группы компаний

«Норебо» откроет школьникам перспективы морской карьеры

Мурманская гимназия № 6 под шефством холдинга «Норебо» открывает специализированный 10-й класс «Морской» на 30 человек и вводит курс «Морское дело». С их помощью ребята смогут погрузиться в профессию со школьной скамьи.

От парты до судна

Сегодня рыбная отрасль испытывает катастрофическую нехватку кадров, средний возраст плавсостава превышает 40 лет, обращают внимание в «Норебо». Компании холдинга расширяют свои мощности и заинтересованы в молодых высококвалифицированных сотрудниках.

Гимназия № 6 — база социального профориентационного проекта холдинга. Учащиеся выпускных классов начальной и средней школ получат возможность стать потенциальными абитуриентами.

В рамках взаимодействия «Норебо» и Мурманского государственного технического университета рассматривают запуск усиленной подготовительной программы общеобразовательной школы. «Дети, желающие связать свое будущее с рыбной отраслью, сызмальства будут знакомиться с профессиями. Согласно «целевому» ориентиру такого образования, холдинг предоставит топ-менеджеров и квалифицированных кураторов», — рассказали Fishnews в пресс-службе группы компаний.

Такой акселератор представляет собой цепочку от начального этапа до диплома о высшем образовании, в перспективе — магистратуры. «Преимущество — в наличии практической базы: получил знания, отработал на практике, сформировал умения и навыки, далее — трудоустройство», — подчеркивают в «Норебо».

Отмечено, что холдинг располагает необходимыми ресурсами для организации стажировки. Группа компаний, согласно корпоративной политике, отвечает всем современным требованиям к условиям труда и производственных процессов.

Чему научат в школе

К открытию профильных классов приурочили родительское собрание, в котором участвовали полномочный представитель директора УК холдинга «Норебо» Владимир Григорьев и проректор по стратегическому развитию МГТУ Сергей Дубровин.

«Мы познакомим ребят со специальностями, расскажем, как люди в море живут, сколько зарабатывают, какие условия, продолжительность рейсов. К окончанию гимназии учащиеся уже смогут сделать осознанный шаг в выборе профессии, — прокомментировал Владимир Григорьев. — Мы также берем на себя организацию полезного досуга: подшефный лагерь «Гандвиг», оснащенный спецоборудованием и шлюпками, позволит учащимся профильного класса пройти морскую подготовку уже в предстоящем сентябре».

Ребята смогут самостоятельно познакомиться со специальностями механика, судоводителя, капитана, технолога рыбообработки, инженера судоремонта. Холдинг предоставит высококлассных специалистов для передачи опыта и знаний как в текущем образовательном процессе, так и на практике.

Для поступления в «морской» класс нужно обратиться с заявлением в гимназию и успешно сдать выпускные экзамены с выбором предмета согласно направлению: физика, информатика или химия, биология.

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Fishnews

  • Полномочный представитель директора УК холдинга «Норебо» Владимир ГРИГОРЬЕВ. Фото пресс-службы группы компаний
  • Схема обучения в «Морском классе». Фото пресс-службы «Норебо»
  • О возможностях морских классов на родительском собрании рассказали проректор по стратегическому развитию МГТУ Сергей ДУБРОВИН и полпред директора УК холдинга «Норебо» Владимир ГРИГОРЬЕВ. Фото пресс-службы группы компаний
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