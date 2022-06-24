Росрыболовство включили в эксперимент по упрощению выдачи разрешений

Росрыболовство вошло в число ведомств, участвующих в эксперименте по оптимизации выдачи разрешений. Целью такой работы власти называют в том числе упрощение процессов для бизнеса.

Правительство решило продлить сроки эксперимента по выдаче лицензий и разрешений в упрощенном формате. Тестирование системы будет проходить до 1 марта 2023 г. (ранее предполагалось, что эксперимент завершится 1 июля 2022 г.).

Проведение эксперимента регламентировано постановлением правительства от 30 июля 2021 г. № 1279. Документ, в частности, определяет федеральные ведомства, участвующие в тестировании. Теперь, сообщает корреспондент Fishnews, в этот список включили и Федеральное агентство по рыболовству.

Виды разрешений, на которые распространяется эксперимент, определяет Межведомственная рабочая группа по обеспечению реализации проекта по оптимизации и автоматизации процессов в сфере лицензирования и разрешительной деятельности — с учетом предложений соответствующего федерального ведомства.

Эксперимент начали в августе 2021 г. «С тех пор предпринимателям для получения разрешений и лицензий, за которые ответственны участники эксперимента, достаточно подать электронное заявление на портале госуслуг без необходимости сканировать и прикладывать большое количество документов. Уполномоченный орган проверяет сведения и соответствие заявителя установленным требованиям с использованием ведомственных информационных систем. В результате бизнес получает лицензии без прохождения длительных процедур и предоставления дополнительных документов», — заявили в пресс-службе правительства.

Отмечено, что для контроля деятельности лицензирующих органов разработана специальная информационная система. Она позволяет в режиме реального времени отслеживать все этапы процесса — от подачи заявлений до прекращения действия лицензии.

По информации властей, количество подаваемых бизнесом документов в среднем снизилось вдвое, а срок выдачи лицензии или разрешения — в три раза. «В перспективе на портал госуслуг будет переведено около 300 видов разрешений», — сказал вице-премьер — руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко.

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