Чукотские участки для любительской рыбалки выставили на торги

На Чукотке объявлен конкурс на три участка для организации любительского рыболовства. Заявки принимаются до 25 июля — даты вскрытия конвертов с предложениями.

Торги организует Северо-Восточное теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно конкурсной документации, один из участков речной — в горле реки Анадырь. Его площадь — 0,46 га. Два других РЛУ — морские. Один, площадью 1,86 га, расположен в бухте Этелькуйым залива Креста вблизи Эгвекинота. Второй, площадью 26 га, находится в Анадырском лимане.

Критериями оценки заявок от участников конкурса, уже имеющих опыт организации любительского рыболовства, станут количество ранее выданных разовых лицензий, стоимость объектов инфраструктуры, созданной для такой рыбалки, и средняя численность работников в прошлом году.

Для участников, ранее не занимавшихся организацией любительской рыбалки, будут оцениваться предложение о плате за предоставление участка в пользование, планы по созданию профильной инфраструктуры, а также предполагаемая численность работников в этом бизнесе.

Участки предоставляются на 20 лет. Вскрытие конвертов с заявками, их рассмотрение и подведение итогов конкурса предполагают провести в Анадыре.

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