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На Чукотке на конкурс выставили три участка для организации любительской рыбалки

Чукотские участки для любительской рыбалки выставили на торги

На Чукотке объявлен конкурс на три участка для организации любительского рыболовства. Заявки принимаются до 25 июля — даты вскрытия конвертов с предложениями.

Торги организует Северо-Восточное теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно конкурсной документации, один из участков речной — в горле реки Анадырь. Его площадь — 0,46 га. Два других РЛУ — морские. Один, площадью 1,86 га, расположен в бухте Этелькуйым залива Креста вблизи Эгвекинота. Второй, площадью 26 га, находится в Анадырском лимане.

Критериями оценки заявок от участников конкурса, уже имеющих опыт организации любительского рыболовства, станут количество ранее выданных разовых лицензий, стоимость объектов инфраструктуры, созданной для такой рыбалки, и средняя численность работников в прошлом году.

Для участников, ранее не занимавшихся организацией любительской рыбалки, будут оцениваться предложение о плате за предоставление участка в пользование, планы по созданию профильной инфраструктуры, а также предполагаемая численность работников в этом бизнесе.

Участки предоставляются на 20 лет. Вскрытие конвертов с заявками, их рассмотрение и подведение итогов конкурса предполагают провести в Анадыре.

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