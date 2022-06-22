На Чукотке сформировали новые участки для любительской рыбалки

Профильный департамент Чукотского автономного округа утвердил перечень участков для организации любительской рыбалки. В список вошли и новые акватории.

Работу по организации любительской рыбалки продолжают вести на Чукотке. Окружной департамент сельского хозяйства и продовольствия утвердил перечень рыболовных участков (РЛУ) для такой добычи.

В список включили шесть акваторий в Анадырском районе, городских округах Анадырь и Эгвекинот. Три участка — уже действующие, по ним есть договоры пользования. Это РЛУ в районе села Тавайваам, в районе Хиузной и у 10-го причала Анадырского района. Также в перечень вошли два вновь сформированных участка для любительской рыбалки – в окрестностях Анадыря на «Песчанке» и на 15 км. Еще один новый участок утвержден в бухте Этелькуйым залива Креста вблизи Эгвекинота, сообщили Fishnews в пресс-службе регионального правительства.

Департамент обратился в Северо-Восточное теруправление Росрыболовства для организации конкурсных процедур для трех сформированных участков — это позволит закрепить РЛУ за пользователями. Конкурс Росрыболовство организует в ближайшее время, отметили в региональном ведомстве. Сообщается, что продолжается работа по включению в перечень других участков для любительского, промышленного и традиционного рыболовства.

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