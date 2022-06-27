Участки для любительского лова лососей распределят на Камчатке

Северо-Восточное теруправление Росрыболовства планирует в августе провести конкурс по закреплению участков для организации любительской рыбалки. Акватории предназначены для лова лососей.

Извещение и конкурсная документация опубликованы на сайте torgi.gov.ru, сообщает корреспондент Fishnews.

На конкурс выставлены 24 рыболовных участков (РЛУ) в разных районах Камчатского края — Пенжинском, Тигильском, Соболевском, Усть-Камчатском, Мильковском, Олюторском, Карагинском. Это акватории как на реках, так и в море.

Прием заявок на участие в торгах стартовал 27 июня и завершится через месяц. Процедура рассмотрения документов от желающих получить РЛУ намечена на 3 августа, оценка и сопоставление заявок — на 5 августа.

Для тех участников конкурса, которые раньше занимались организацией любительского лова, будет оцениваться количество ранее выданных гражданам лицензий, инфраструктура для обеспечения рыбалки, средняя численность работников из местных жителей. Для тех, кто только решил попробовать свои силы в организации рыбалки, критериями послужат предложение о размере платы за предоставление РЛУ в пользование, проект бизнес-плана по созданию инфраструктуры, средняя численность работников с Камчатки, которых планируется задействовать на участке.

С победителями конкурса планируется заключить договор на участок сроком на 20 лет.

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