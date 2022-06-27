Крымское прибрежье у мыса Казантип взяли под федеральную охрану

Акваторию в Азовском море у побережья Крыма оформляют как морскую ООПТ федерального значения. Минприроды издало положение о заказнике «Казантипский морской».

Статус памятника природы регионального значения был присвоен «Прибрежному аквальному комплексу у мыса Казантип» (площадь 240 га) в 1972 г. по решению исполкома Крымского областного Совета народных депутатов. В прошлом году правительство России приняло постановление о создании государственного природного заказника федерального значения «Казантипский морской». Документ содержит сведения о морских границах (площадь в 240 га сохранилась), а также указание для Минприроды обеспечить соответствующий режим охраны, сообщает корреспондент Fishnews.

Теперь министерство официально опубликовало положение об этой ООПТ. Документ оговаривает, что заказник имеет гидрологический (морской) профиль и создан «в целях сохранения уникальных комплексов морских прибрежных биогеоценозов, мест скопления птиц и восполнения биоресурсов южной части Азовского моря». В положении также предусмотрен режим охраны, включающий запрет на любительскую рыбалку и осуществление аквакультуры.

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