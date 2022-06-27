Прокуратура: Рыбалка без ответственного лица не допускается

В Дагестане создана практика по привлечению рыбодобывающих организаций к ответственности за работу без лица, ответственного за вылов, сообщает Волжская межрегиональная природоохранная прокуратура.

Проверку соблюдения законодательства о сохранении водных биоресурсов провела Дербентская межрайонная природоохранная прокуратура совместно с пограничным управлением ФСБ России по Республике Дагестан.

В результате выяснилось, что организация в нарушение закона занималась рыболовством в акватории Каспийского моря в отсутствие лица, ответственного за добычу водных биоресурсов, рассказали Fishnews в пресс-службе Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры.

По постановлению природоохранного прокурора виновные лица привлечены к административной ответственности по части 2 статьи 8.37 КоАП РФ (нарушение правил рыболовства).

Руководителю организации внесли представление. В итоге три должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

«Нарушения закона устранены, рыболовство осуществляется с участием ответственных за добычу (вылов) водных биоресурсов должностных лиц», — отметили в надзорном ведомстве.

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