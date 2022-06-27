Экспедиция оценит перспективы промысла на Северном Каспии

В Каспийском море начались ежегодные комплексные исследования запасов полупроходных и речных рыб. Участники экспедиции также проведут учет тюленей и будут фиксировать найденные браконьерские сети.

Научно-исследовательские суда «Медуза» и «Гидробиолог», закрепленные за Волжско-Каспийским филиалом ВНИРО, вышли в рейс для изучения ресурсов Северного Каспия. Главная задача экспедиции — выполнить ежегодную комплексную траловую съемку по учету годовиков полупроходных и речных рыб, сообщили Fishnews в пресс-службе КаспНИРХ. В качестве учетного орудия лова используется донный 9-метровый трал с килечной вставкой.

В экспедиции принимают участие сотрудники нескольких лабораторий: полупроходных и речных рыб, гидробиологии, водных проблем и токсикологии, ихтиопатологии. Они оценят численность и распределение рыб, определят гидролого-гидрохимические и эколого-токсикологические показатели среды, влияющие на кормовую базу, распределение и миграции рыб, а также соберут информацию о гидробиологической и трофологической обстановке.

Во время рейса специалисты также проведут учет каспийского тюленя и будут фиксировать сетные браконьерские орудия лова.

Полученные результаты лягут в основу для расчетов запасов, общих допустимых уловов и рекомендованной добычи полупроходных и речных рыб в Южном рыбохозяйственном районе Волжско-Каспийского бассейна на 2023 г.

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