Таможенники рассказали про ОПГ рыбных контрабандистов

Владивостокская таможня выявила контрабанду стратегически важных биоресурсов общей стоимостью 1,84 млрд рублей, сообщили в пресс-службе ФТС. По ее данным, в страны АТР незаконно вывозили палтуса, его головы и хвосты, крылья ската — всего 4,7 тыс. тонн.

«При подаче деклараций на товары в таможенный орган от имени камчатской компании существенно занижалась стоимость продукции. Установлено, что по 54 декларациям стоимость продукции была занижена на 720 млн рублей», — рассказали Fishnews в пресс-службе ведомства.

Владивостокская таможня возбудила уголовное дело по части 3 статьи 226.1 УК РФ — по фактам контрабанды стратегически важных товаров, совершенной организованной группой в крупном размере.

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