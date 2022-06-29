Валентина Матвиенко предложила установить объемы рыбы для внутреннего рынка

На встрече с премьером Михаилом Мишустиным спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко коснулась темы обеспечения рыбой внутреннего рынка. Председатель СФ отметила, что здесь нужна четкая госполитика, «а не постоянные попытки передела рыбной отрасли».

Тема рыбной отрасли не осталась без внимания на встрече главы правительства Михаила Мишустина и членов Совета палаты Совета Федерации. Спикер СФ Валентина Матвиенко остановилась здесь на нескольких вопросах, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на стенограмму с сайта кабмина.

В дальневосточных регионах растут объемы вылова — это замечательно, но до многих территорий страны рыба не доходит, обратила внимание председатель Совета Федерации. «Почему не доходит? Нет рефрижераторов, а те, которые есть, устарели. Тарифы по перевозке рыбы», — назвала причины Валентина Матвиенко.

Она предложила подумать над мерами по созданию рефрижераторных мощностей. Причем призвала привлечь к этой работе представителей рыбного бизнеса. «Давайте вместе с рыболовными компаниями, с ассоциацией рыболовов продумаем, что надо сделать, как построить рефрижераторы, как мотивировать, может, сами компании, которые занимаются рыболовством, чтобы они подключились», — сказала спикер Совета Федерации.

При этом она заявила, что нужно установить квоты для поставок рыбы на российский рынок. «Надо четко определить тот объем потребности для внутреннего рынка рыбы, морепродуктов, который необходим, установить жесткие квоты, все остальное – на экспорт, пожалуйста. Но при тех больших объемах рыбы, которые мы ловим, это плохо, когда ее нет на прилавках и граждане не могут ее купить», — сказала Валентина Матвиенко.

«И я думаю, что здесь нужна такая внятная четкая государственная политика, а не постоянные попытки передела рыбной отрасли», — добавила она.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews