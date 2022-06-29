Молодежь приглашают на Камчатку за «рыбными» профессиями

«Океанрыбфлот» готов обеспечить абитуриентам обучение в Камчатском государственном техническом университете. Добросовестные студенты помимо стипендии вуза будут получать еще и ежемесячные выплаты от компании — до 20 тыс. рублей.

Предложение распространяется на направление подготовки «Продукты питания животного происхождения», профиль — «Технология рыбы и рыбных продуктов». Поступить можно как по целевой квоте, так и на общих основаниях. Отучившиеся ребята станут технологами рыбной промышленности (мастер, помощник капитана по производству) и инженерами-химиками на промысловом флоте.

В соответствии с договором о целевом обучении выпускник должен будет отработать в компании не менее пяти лет. Кроме того, «Океанрыбфлот» предоставит ребятам практику на своих судах.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе компании, получить консультацию можно по телефонам +7(909) 8331165 (Андрей Анатольевич) и +7(909) 8373455 (Виктория Борисовна).

Адрес приемной комиссии университета — Петропавловск-Камчатский, улица Ключевская, 35, кабинет 105. Телефон +7 (4152) 300-883.

В «Океанрыбфлоте» напомнили, что КамчатГТУ имеет хорошую материально-техническую базу, высококвалифицированный профессорско-преподавательский состав, общежитие для иногородних студентов. В вузе есть и военный учебный центр, обучение в котором приравнивается к прохождению срочной службы.

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