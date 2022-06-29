Урожаям аквакультуры потребуется разрешение на выезд

Коллегия Евразийской экономической комиссии решила распространить на вывоз живых объектов аквакультуры разрешительный порядок, который уже действует для рыбацких уловов.

Такое решение коллегия ЕЭК приняла 28 июня, заявила на брифинге официальный представитель Евразийской экономической комиссии Ия Малкина.

«Решение обусловлено участившимися случаями вывоза ценных видов водных биоресурсов, добытых в результате незаконного промысла под видом продукции аквакультуры. При этом технически невозможно определить, выловлены биоресурсы в дикой природе или выращены в аквакультуре», - рассказала она.

Решение вступит в силу по истечении 60 календарных дней с даты его официального опубликования, сообщает корреспондент Fishnews.

Напомним, что разрешительный порядок предусмотрен для экспорта живой рыбы и морепродуктов - диких живых животных. Это закреплено в Решении Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21 апреля 2015 г. № 30. В январе на правовом портале ЕАЭС был размещен проект, предусматривающий распространение порядка на аквакультуру.

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