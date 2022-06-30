В правительстве заявили о планах жестче контролировать подготовку законов

Контроль разработки законопроектов и сопроводительных нормативно-правовых актов будет ужесточаться, заявил вице-премьер — руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко на встрече со статс-секретарями федеральных ведомств.

Для повышения эффективности законопроектной деятельности в 2020 г. аппарат правительства запустил информационную панель, отображающую ход подготовки и прохождение проектов законов или других актов. Она доступна всем органам власти, участвующим в законодательном процессе, рассказали Fishnews в пресс-службе кабмина. С помощью панели можно отслеживать время и место нахождения документа на каждом этапе его разработки.

Для ужесточения контроля подготовки законов и других актов планируется внесение изменений в ведомственные регламенты, повышение ответственности статс-секретарей и постоянный мониторинг с еженедельными отчетами в аппарате правительства, сообщили в пресс-службе.

Вице-премьер отметил, что ряду ведомств необходимо менять подходы к планированию. В частности, он рекомендовал более тесно работать с парламентским корпусом — начинать взаимодействовать с профильными комитетами обеих палат с самых ранних стадий подготовки законопроектов.

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