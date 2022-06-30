Удорожание топлива бьет по рыбной отрасли Вьетнама

Во Вьетнаме от 40 до 55% рыболовецких судов простаивает из-за высоких цен на топливо, сообщает отраслевой портал SeafoodSource со ссылкой на минсельхоз страны. Растет стоимость и других товаров и услуг, связанных с отраслью.

Сейчас во Вьетнама насчитывается более 91 тыс. рыболовных судов, в том числе 42 тыс. судов, ведущих прибрежный лов, и 30 тыс. судов, занятых в океаническом промысле. Непосредственной в рыбной отрасли задействовано более 600 тыс. человек, еще около 4 млн вьетнамцев трудятся в смежных отраслях.

Общая потребность вьетнамского рыболовецкого флота оценивается в 330 млн литров в месяц. На топливо приходится от 45 до 60% всех эксплуатационных затрат среднетоннажного рыболовецкого судна. Между тем с конца декабря прошлого года цены на дизельное топливо выросли на 65% — с 0,76 доллара до 1,25 доллара за литр.

Таким образом, чтобы продолжать промысел рыболовецкий флот вынужден увеличить расходы более чем на 160 млн долларов в месяц. В результате многие рыбаки были вынуждены прекратить промысел, сообщает корреспондент Fishnews.

Более того, по данным минсельхоза, повышение цен на топливо также привело к росту стоимости других товаров и услуг, связанных с рыболовством. В этой связи вьетнамский минсельхоз призывает правительство страны выделить в качестве компенсации по 130-190 долларов на каждого рыбака в течение следующих шести месяцев.

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