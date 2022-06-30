Рыбоводов зовут поторговаться за озера Ленобласти

В Ленинградской области объявлен аукцион на пять озерных участков для пастбищной и индустриальной аквакультуры. Заявки принимаются до 28 июля.

Организатор торгов — Северо-Западное теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно аукционной документации, под пастбищную аквакультуру предназначены два участка — озеро Еглино в Бокситоргорском районе площадью 83 га и озеро Бездонное во Всеволжском районе площадью 6,9 га. Их стартовые цены— 212 тысяч и 18 тыс. рублей соответственно.

Под индустриальную аквакультуру отведены три акватории — на озерах Белое (Бокситогорский район, площадь участка 20 га), Капшозеро (Тихвинский район, 88 га), Юксовское (Подпорожский район, 3,9 га). Начальные цены — 64 тысячи, 282 тысячи и 12 тысяч рублей соответственно.

Торги предполагается провести 8 августа в Санкт-Петербурге. Все участки предоставляются на условиях совместного водопользования. Сроки договоров на акватории под пастбищную аквакультуру — восемь лет, под индустриальную — десять лет.

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