На шельфе Западной Камчатки исследуют биоресурсы

Специалисты Тихоокеанского и Камчатского филиалов ВНИРО отправились в двухмесячную экспедицию по изучению донных биоресурсов в восточной части Охотского моря. Это один из главных промысловых районов.

Рейс на НИС «Профессор Кагановский» является одним из этапов программы «Шельф — 2022». Ее цель — объединить усилия специалистов по изучению шельфа дальневосточных морей. Регулярное проведение комплексных исследований позволяет выявлять тенденции в многолетней динамике запасов, способствуя обеспечению устойчивого промысла и сохранению ресурсной базы.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Тихоокеанского филиала ВНИРО, в ходе рейса ученые оценят численность, биомассу и пространственное распределение промысловых донных видов рыб и беспозвоночных на западнокамчатском шельфе. Также будут выполнены гидрологические и планктонные съемки для изучения условий среды, кормовой базы гидробионтов.

Ожидается, что реализация программы позволит углубить понимание взаимоотношений между компонентами донных и придонных экосистем, влияния факторов внешней среды на биоценозы. Это поможет специалистам совершенствовать среднесрочные и долгосрочные прогнозы состояния запасов и разрабатывать наиболее эффективные меры управления промыслом.

В ближайшей перспективе собранные материалы планируют использовать для прогнозирования объемов допустимых уловов беспозвоночных и рыб на 2024 и последующие годы. Также новые данные могут скорректировать величину ОДУ или рекомендованный вылов (РВ) на 2022-2023 гг.

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