Дальний Восток осваивает лососей в хорошем темпе

Вылов тихоокеанских лососей в дальневосточных регионах достиг 17,4 тыс. тонн, это почти в 2,2 раза больше, чем на аналогичную дату 2020 г. (предыдущего четного года). При этом еженедельное освоение превысило 5,6 тыс. тонн, отмечает Росрыболовство.

Основной объем добычи традиционно обеспечивают рыбаки Камчатского края. В регионе уже взяли 15,3 тыс. тонн, что на 10,7 тыс. тонн или в 3,3 раза выше уровня 2020 г., сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

Положительная динамика промысла по отношению к показателям 2020 г. наблюдается в Чукотском автономном округе — там освоена 141 тонна (+110,2 тонн). Зафиксирована прибавка и в Сахалинской области — выловлено 846,4 тонны (+135,2 тонн).

В Хабаровском крае добыто почти 527 тонн, в Приморском крае — 517,84 тонны, в Магаданской области — 89 тонн.

По данным Приморского территориального управления, загрузка холодильников края составляет 41,6 тыс. тонн или 37%, свободные мощности — 70,6 тыс. тонн. За прошедшую неделю из Владивостока в Москву отправлено 10,7 тыс. тонн рыбной продукции. На подходе в порты региона находятся 17 судов с уловами.

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