Договор о морской границе с Норвегией могут отменить

В Госдуме рассмотрят вопрос о денонсации договора о разграничении морских пространств с Норвегией. В период подписания и ратификации (2010-2011 гг.) этот документ вызвал негативную реакцию рыбацкой общественности.

Вопрос поднял депутат Михаил Матвеев (КПРФ) в связи с блокированием Норвегией доставки на Шпицберген грузов для российского предприятия. Предложение поддержал председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он поручил комитету по международным делам рассмотреть возможность денонсации, сообщили Fishnews в пресс-службе ГД.

Пресс-секретарь норвежского МИД Ане Хаавардсдаттер заявила, что этот договор не содержит пункта о расторжении и действует бессрочно. Ее слова приводит телеканал NRK.

«То есть право, юриспруденция, законы в международных отношениях все еще существуют для западных режимов? Может, кто-то вспомнит, каким договором предусмотрены односторонние экономические санкции, воровство активов и ксенофобия в отношении целого народа», — отреагировала в своем телеграм-канале представитель МИД России Мария Захарова.

Договор России и Норвегии о разграничении морских пространств и сотрудничестве в Баренцевом море и Северном Ледовитом океане был подписан в 2010 г. Документ установил линию разграничения ранее спорного района площадью около 175 тыс. кв. км. В тексте соглашения стороны продекларировали осознание «особого экономического значения живых ресурсов Баренцева моря для РФ и Норвегии и их прибрежных рыбопромысловых сообществ, а также необходимость избежать нарушений в экономике прибрежных регионов, население которых обычно вело рыбный промысел в этом районе».

Между тем в рыбацком сообществе этот договор вызвал сначала опасения, а затем протесты. Так, в 2011 г. Союз рыбопромышленников Севера обратился в Госдуму в связи с участившимися после ратификации договора арестами российских промысловых судов норвежской береговой охраной, а также рядом промысловых ограничений.

Заслуженный работник рыбного хозяйства России Вячеслав Зиланов назвал договор откровенной уступкой и неудачным решением и написал по этому поводу книгу «Россия теряет Арктику?»

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