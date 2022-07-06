Дело о крупной контрабанде нерки направлено в суд

В Приморье будут судить предпринимателя за контрабанду около 80 тонн нерки. Ему инкриминируют четыре факта нелегального вывоза рыбопродукции общей стоимостью примерно 30 млн рублей.

Оперативно-разыскные мероприятия провели сотрудники Владивостокского линейного управления МВД России на транспорте совместно с сотрудниками Владивостокской таможни. Они установили, что приморский предприниматель в период с мая по сентябрь 2020 г. по подложным документам организовал незаконное перемещение через госграницу РФ и таможенную границу Таможенного союза в одно из государств Восточной Азии около 80 тыс. кг мороженой нерки.

По данным следствия, фигурант занимал должность генерального директора общества с ограниченной ответственностью, которое в том числе занималось экспортом биоресурсов.

«Выстраивая схемы изготовления липовых документов, обвиняемый создавал видимость производства рыбной продукции под контролем государства на одном из предприятий Приморского края, включенном в соответствующий перечень экспортеров (АИС «Цербер»). Достоверно зная, что приобретенная им рыбопродукция не может быть экспортирована, обвиняемый изменил этикетки производителя и озаботился оформлением поддельных ветеринарных сопроводительных документов», — рассказали Fishnews в пресс-службе УТ МВД России по ДФО.

В суд направлено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 226.1 УК РФ (контрабанда особо ценных водных биоресурсов). Обвиняемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

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