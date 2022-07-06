Россия и Китай строят планы на совместную лабораторию аквакультуры

Представители России и КНР обсудили создание совместной Лаборатории аквакультуры Восточной Азии. С ее помощью стороны планируют укрепить сотрудничество в научных исследованиях для промышленного рыбоводства.

В конце июня прошло онлайн-совещание специалистов двух стран, инициатором мероприятия выступил Центр Китайско-Российской рыбопромысловой платформы (Хуньчунь). Во встрече приняли участие Посольство России в Китае, Генеральное консульство Китая во Владивостоке, Дальневосточное отделение Российской академии наук, Национальный научный центр морской биологии имени А.В. Жирмунского ДВО РАН, Росрыболовство, власти городов Хуньчунь, Пекин, Чунцин, Далянь, Чаньчунь и представители заинтересованных организаций.

Заместитель мэра Хуньчуньского муниципального правительства Чжан Шоужи высказал предложения по развитию проекта китайско-российской совместной Лаборатории аквакультуры Восточной Азии. Также он представил «План развития китайско-российского сотрудничества на Дальнем Востоке России (2018-2024 гг.)».

Как сообщили Fishnews в пресс-службе ННЦМБ ДВО РАН, в плане выделяется семь приоритетных направлений торгово-экономического сотрудничества двух стран, включая аквакультуру. Было отмечено, что в последние годы, особенно начиная с 2018 г., Хуньчунь, провинция Цзилинь и приграничные территории РФ добились значительных результатов в развитии торговли морепродуктами.

Участники совещания подчеркнули: благодаря созданию совместной лаборатории аквакультуры Китай и Россия еще больше укрепят сотрудничество в области научных исследований для достижения взаимовыгодных результатов в промышленном рыбоводстве.

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