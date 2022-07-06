Недропользователь не смог «откупиться» от нерестового запрета

Омский речной порт через арбитраж добивался разрешения на добычу песка в Иртыше во время нерестового запрета. Предприятие намеревалось компенсировать ущерб природе, а также заявило, что запрет относится только к рыболовству. Суд с такими доводами не согласился.

Оппонентом порта в арбитражном процессе стало Верхнеобское территориальное управление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Именно теруправление, согласовывая предприятию добычу песка, указало на необходимость соблюдать нерестовый запрет с начала распаления льда до 20 мая. При этом ТУ опиралось на правила рыболовства для Западно-Сибирского бассейна.

По мнению представителя порта, это необоснованное ограничение, поскольку проводимые недропользователем компенсационные мероприятия уже учитывают возмещение наносимого вреда. Кроме того, считает заявитель, нерестовый запрет установлен лишь на вылов водных биоресурсов и не распространяется на добычу песка.

Арбитражный суд первой инстанции счел требования Омского речного порта необоснованными. Суд указал, что нерестовый запрет «направлен на предотвращение причинения вреда водным биоресурсам и максимальное сохранение особо ценных видов рыб с учетом периода нереста» и что ограничение «распространяется не только на вылов таких ресурсов, но и на любую другую хозяйственную деятельность».

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