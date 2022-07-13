Какие стройки согласовывает Росрыболовство — планируется внести ясность

Минсельхоз намерен оптимизировать процесс согласования с Росрыболовством строительства и реконструкции объектов капитального строительства. Предлагается закрепить в законодательстве перечень случаев, при которых такое согласование требуется или не требуется.

Проект поправок в ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» размещен на портале regulation.gov.ru, сообщает корреспондент Fishnews. В пояснительной записке говорится, что изменения подготовлены в ходе работы по законодательному упрощению процессов газификации.

Согласно статье 50 закона о рыболовстве, при территориальном планировании, градостроительном зонировании, планировке территории, архитектурно-строительном проектировании, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, внедрении новых технологических процессов и осуществлении иной деятельности должны применяться меры по сохранению водных биоресурсов и среды их обитания. Такую деятельность согласовывают Росрыболовство и его территориальные управления в соответствии со специальными правилами, утвержденными постановлением правительства РФ от 30 апреля 2013 г. № 384.

Однако в статье 50 закона и в постановлении отсутствует конкретный список видов деятельности, согласование которой требуется с Росрыболовством и теруправлениями. Отсутствие такого перечня вызывает на практике большое количество вопросов, отмечают авторы законопроекта.

Поэтому часть 2 статьи 50 предлагается дополнить новым положением: правительство утверждает исчерпывающий перечень видов хозяйственной деятельности, согласование которой требуется с Росрыболовством и его территориальными управлениями. Планируется, что закон вступит в силу с 1 сентября 2023 г.

Также на regulation.gov.ru опубликован проект постановления правительства, предусматривающий несколько другой подход. Планируется утвердить список случаев, при которых при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства не требуется согласование Росрыболовства и его территориальных органов (если деятельность не вредит ВБР и их среде обитания).

В перечне четыре пункта, предполагается, что документ вступит в силу со дня официального опубликования и будет действовать до 1 января 2023 г.

Отличается и мотивация: в пояснительной записке говорится про План первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях внешнего санкционного давления.

Оба документа подготовлены Минсельхозом, у них одинаковые сроки публичного обсуждения — до 1 августа.

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