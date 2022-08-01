Ученые пополнили запасы промыслового сома

Специалисты Саратовского филиала ВНИРО работают над технологиями разведения европейского сома. Молодь этого вида выпустили в Волгоградское водохранилище.

Ученые Саратовского филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии выпустили в акваторию Волгоградского водохранилища молодь европейского сома. Цель этих работ — восполнение популяции.

Европейский сом — один из наиболее ценных промысловых видов рыб, обитающих в Волгоградском водохранилище, однако начиная с 1970-х гг., по мере развития лова, запасы этого объекта стали снижаться, рассказали Fishnews в пресс-службе ВНИРО.

На экспериментальном участке Саратовского филиала ВНИРО в селе Сабуровка проводятся научные исследования, направленные на поддержание численности различных видов рыб и сохранение биоразнообразия местных водоемов.

Ученые активно разрабатывают биотехники заводского получения молоди сома, а также технологии формирования и содержания ремонтно-маточного стада. Полученная молодь подращивается в прудах, для того чтобы повысить ее жизнеспособность и обеспечить все необходимые для выживания в естественной среде рефлексы.

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