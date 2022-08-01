Сахалинским лососям планируют дополнительные «ясли»

На Сахалине объявлен аукцион по двум рыбоводным участкам для разведения лососей на реках в южной части острова. Заявки принимаются до 29 августа.

Торги организует Сахалино-Курильское теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно аукционной документации, один из участков — река Айдар (акватория целиком, площадь 5,2 га) в Долинском районе. Второй РВУ — часть реки Оненуси площадью 3 га в Невельском районе.

Стартовая цена первого лота составляет 41 тыс. рублей, второго — 23,5 тыс. рублей. Также условием предоставления обоих участков является ежегодный выпуск молоди лососей.

Аукцион запланирован на 14 сентября, место проведения — Южно-Сахалинск. Участки предоставляются на 25 лет на условиях совместного водопользования.

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