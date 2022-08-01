Приморье определилось с планами на кетовую путину

В Приморском крае добыча кеты в рамках промышленного и традиционного лова стартует 15 августа. К освоению в общей сложности выделено более 218 тонн.

Комиссия по анадромным в Приморском крае определилась со сроками и объемами вылова в кетовую путину, сообщает корреспондент Fishnews. Для промышленного рыболовства на восьми промысловых участках выделено 200 тонн кеты. Осваивать их предстоит компаниям «Акватехнологии», «Единские промыслы» и «Тройка».

Для осуществления традиционного лова предусмотрено 18,15 тонны. Таким образом, всего планируется освоить более 218 тонн, кроме того, в резерве предусмотрено еще почти 165 тонн.

Также обозначены сроки для промышленного и традиционного рыболовства: в Тернейском муниципальном округе — с 15 августа до 10 октября, в Ольгинском и Лазовском — с 21 сентября до 25 октября, в Пожарском округе и Красноармейском районе — с 1 октября по 31 октября.

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