Дагестанские рыбоводы выполнили план по каспийскому лососю

Терско-Каспийский филиал Главрыбвода выпустил в Каспийское море более 50 тыс. мальков каспийского лосося. Молодь для восстановления запасов краснокнижного вида вырастили в Дагестане на Приморском экспериментальном рыбоводном заводе.

Каспийский лосось (или кумжа каспийского подвида) занесен в Красную книгу России как вид, находящийся под угрозой исчезновения. В Дагестане его искусственным воспроизводством занимается Приморский экспериментальный рыбоводный завод (ПЭРЗ), входящий в состав Терско-Каспийского филиала Главрыбвода.

Работы по содержанию ремонтно-маточного стада каспийского лосося и пополнению природной популяции завод ведет на протяжении двух десятилетий. Как сообщили Fishnews в пресс-службе филиала, в рамках выполнения госзадания по искусственному воспроизводству водных биоресурсов специалисты 28–29 июля выпустили 50,1 тыс. экземпляров молоди лосося в Каспийское море.

Помимо госзадания ПЭРЗ выращивает молодь каспийского лосося для проведения компенсационных мероприятий по договорам со сторонними организациями. В этом году для восполнения ущерба, нанесенного рыбным запасам, филиал планирует выпустить в естественную среду еще почти 10 тыс. мальков лосося средней навеской 10 граммов.

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