Чукотка с опережением работает на кете

Вылов лосося на Чукотке уже превысил 1,3 тыс. тонн — 56% распределенного объема. Основные уловы приходятся на кету — добыча этого объекта идет с положительной динамикой по сравнению с прошлыми годами.

С начала путины суммарный вылов тихоокеанских лососей на Чукотке превысил 1340 тонн — 56% распределенного объема. Больший объем приходится на кету – 877 тонн, что в два раза выше уровня двух предыдущих лет. Нерки добыто 457 тонн и горбуши – 6,8 тонны.

Основной объем красной рыбы — 1324 тонны — пришелся на 11 рыбодобывающих организаций, осуществляющих промышленное рыболовство. Большую часть красной рыбы выловили три крупных предприятия. На счету ООО «Аквамарин» — 503 тонны, «Чукотопторг» – 368,6 тонны и 246,4 тонны – АО «Чукотский лосось».

Рыболовы-любители добыли 1,6 тонны лосося. Объем вылова традиционного рыболовства составили 14,4 тонны. Это объем общин без учета вылова коренных жителей Чукотки, которые отчитываются о вылове один раз в год до 20 января.

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