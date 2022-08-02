Ученые собрали данные для прогноза по крабу опилио Баренцева моря

Специалисты Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии провели ежегодные работы по мониторингу промысла краба-стригуна опилио в Баренцевом море. Информация будет использоваться при подготовке прогноза общего допустимого улова на 2023-2024 гг.

Сотрудники отдела промысловых беспозвоночных и водорослей центрального аппарата ВНИРО проводили ежегодные мониторинговые работы по изучению краба опилио в Баренцевом море в мае-июне.

Специалисты собрали данные о распределении, размерном составе и состоянии запаса краба опилио в Баренцевом море, получен обширный материал по динамике температуры придонного слоя воды в районе исследований.

Также продолжались многолетние работы по мечению краба опилио в Баренцевом море. Эти данные помогут выявить особенности сезонных и онтогенетических миграций этого гидробионта.

«Полученные материалы дополнят многолетний ряд наблюдений на промысле краба-стригуна опилио в Баренцевом море и будут привлечены при разработке прогноза состояния запаса этого ценного вида водных биологических ресурсов на 2023-2024 и последующие годы», — рассказали Fishnews в пресс-службе ВНИРО.

Краб-стригун опилио впервые отмечен в российских водах Баренцева моря в 1996 г., отметили в институте. В отличие от камчатского краба, которого намеренно вселили в Баренцево море для формирования нового промыслового запаса, интродукция краба-стригуна опилио произошла естественным путем или в результате непреднамеренного вселения. Краб опилио расселился на большей части шельфа центральной и восточной частей Баренцева моря, а также проник в Карское море. При этом основа баренцевоморской популяции располагается в границах исключительной экономической зоны РФ.

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