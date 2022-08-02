Погранпереход «Краскино» испробует новый режим работы

В период со 2 по 15 августа пункт пропуска «Краскино», через который автотранспортом отправляются грузы в Китай, будет работать на полчаса больше. Если эксперимент покажет положительные результаты, такой график могут использовать и дальше.

Режим работы пунктов пропуска «Краскино» и «Хуньчунь» изменится в период со 2 по 15 августа по согласованию китайской и российской сторон. Об этом Fishnews сообщили в пресс-службе Росгранстроя со ссылкой на Владивостокский филиал.

«Краскино» будет работать ежедневно с 8:30 до 19:00 (ранее пункт пропуска работал с 9:00 до 19:00).

Если такой график поможет увеличить пропускную способность пограничного перехода, будет рассмотрена возможность продления нового режима работы «Краскино».

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