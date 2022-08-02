Браконьеров Татарстана лишают береговой инфраструктуры

В Татарстане с браконьерством борются в том числе путем систематического выявления браконьерских станов. Затем по решению суда постройки ликвидируют.

Эту работу проводит совет по вопросам сохранения водных биоресурсов Татарстана. Рыбаки-нелегалы используют станы для хранения незаконных орудий лова, швартовки плавсредств и сортировки речной рыбы и раков.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Госкомитета по биоресурсам,за 5 лет в Татарстане выявлено более 84 таких объектов. Из них 65 строений уже ликвидировано по решению суда, по оставшимся ведутся процессуальные действия.

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