В Поморье подобрали озеро под садки рыбоводов

В Архангельской области на аукцион выставлено озеро в качестве участка для осуществления индустриальной аквакультуры. Заявки принимаются до 15 сентября.

Торги организует Североморское теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно аукционной документации, участок представляет собой озеро Мостовское в Вельском районе Архангельской области. Площадь РВУ — 4,6 га.

Стартовая цена лота — 36,8 тыс. рублей. Аукцион планируют провести 29 сентября в Мурманске. Участок предоставляется на 25 лет на условиях совместного водопользования.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews