ФАС убрали из конкурсных комиссий по участкам

В правила конкурсов для заключения договора пользования рыболовным участком в целях промышленного, традиционного или любительского рыболовства внесены изменения. В частности, из состава конкурсной комиссии исключены представители ФАС.

Правительство внесло уточнения в постановления № 264 от 14 апреля 2008 г., № 986 от 24 декабря 2008 г. и № 1078 от 30 декабря 2008 г., которые определяют правила организации и проведения конкурсов на право заключения договора пользования рыболовным участком. Как сообщает корреспондент Fishnews, речь идет об участках, используемых для промышленного рыболовства, традиционного рыболовства КМНС и любительского рыболовства.

Для проведения конкурса во всех трех случаях предусматривается формирование комиссии. Ранее в ее состав в обязательном порядке должны были входить представители территориального органа Федеральной антимонопольной службы. Теперь требование о наличии в составе комиссии представителей ФАС исключено.

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