Список для поставок рыбы в Китай продолжает пополняться

Российский Национальный центр безопасности продукции водного промысла и аквакультуры сообщил об очередном расширении списка для поставок рыбы и морепродуктов в Китай.

К экспортерам, ранее зарегистрированным в китайской электронной системе CIFER, добавились предприятие Intertrust LL, занимающееся складированием и хранением рыбной продукции, а также судно «Тугур» компании «ТКраб», сообщили Fishnews в НЦБРП.

Регистрация продолжается, добавили в учреждении. Всего в списке для поставок в Китай более 800 объектов.

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