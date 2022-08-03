Наука рассказала о результатах лососевой путины к августу

К началу августу на Дальнем Востоке выловлено 126,8 тыс. тонн тихоокеанских лососей. Более 97 тыс. тонн из общего объема приходится на долю Камчатского края.

Лидирующую позицию по вылову занимает горбуша, рыбаки взяли 75,4 тыс. тонн этого вида тихоокеанских лососей. Уловы на 2% выше, чем в цикличном 2022 г. За неделю добыто 19,2 тыс. тонн. Наибольшие уловы приходятся на Восточную Камчатку — 35,4 тыс. тонн. Уловы горбуши на Западной Камчатке — 17,2 тыс. тонн — находятся на среднемноголетнем уровне.

На Восточном Сахалине объемы добычи этого объекта составляют 3,8 тыс. тонн — это ниже среднемноголетнего уровня, но пока говорить о каких-либо тенденциях рано, сообщили Fishnews в пресс-службе Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии. На Южных Курилах промысел стартовал недавно, поймана 1,8 тыс. тонн, и пока, как и в случае с Восточным Сахалином, рано говорить о тенденциях. В Магаданской области вылов горбуши составил 2,9 тыс. тонн - показатель выше уровня предыдущих четных лет, за исключением 2018 г. На материковом побережье Охотского моря в пределах Хабаровского края продолжаются подходы сверхвысокочисленного поколения горбуши. Таких высоких уловов — 11,3 тыс. тонн — в четные годы в этом районе не наблюдалось.

Объем добычи нерки к концу июля достиг 32,2 тыс. тонн. По сравнению с 2021 г. вылов выше на 87%. За неделю прирост составил 6,4 тыс. тонн. В Петропавловско-Командорской подзоне начался промысел поздней формы нерки и вылов составил 13,4 тыс. тонн. Первоначальный прогноз рыбаки превысили в два раза. Вылов нерки Карагинской подзоны немного ниже среднемноголетнего значения: рыбаки освоили около 2 тыс. тонн. Это единственный промысловый район, где подходы нерки находятся на сравнительно низком уровне в нынешнем году. В Камчатско-Курильской подзоне уловы нерки на среднемноголетнем уровне, и объем добычи составил 12,3 тыс. тонн. В Чукотском автономном округе вылов нерки максимальный за последние 10 лет, но прирост уловов уже уменьшается, всего добыто 474 тонны.

Кеты выловили 18,5 тыс. тонн. По сравнению с 2021 г. вылов выше на 30%. За неделю прирост составил 4,3 тыс. тонн. На Чукотке вылов кеты пока самый высокий за последние 10 лет - 1,4 тыс. тонн. В Карагинской подзоне вылов кеты находится на уровне ниже среднемноголетних показателей: добыто 5,6 тыс. тонн. На Западной Камчатке поймано 6,6 тыс. тонн, в целом динамика уловов кеты фиксируются на уровне среднемноголетних показателей. В Магаданской области объем добычи составили 483 тонны, динамика уловов ниже среднемноголетних значений. В Хабаровском крае уловы кеты находятся на уровне среднемноголетних величин и к концу июля составили 1,6 тыс. тонн.

Симы рыбаки взяли 40,9 тонны, чавычи — 486,3 тонны, кижуча — 112,1 тонны.

Основным районом промысла тихоокеанских лососей остается Камчатский край, где уже добыто 97,4 тыс. тонн (77% от общего вылова). Второе место за Хабаровским краем, вылов составил 13,9 тыс. тонн (11% от общего вылова). На третьем месте Сахалинская область с результатом 9,7 тыс. тонн (8% от общего вылова). В Магаданской области рыбаки взяли 3,4 тыс. тонн (3% от общего вылова). В Чукотском автономном округе добыто 1,8 тыс. тонн (1% от общего вылова), в Приморском крае — 0,6 тыс. тонн (0,5 % от общего вылова).

Таблицы и графики предоставлены пресс-службой ВНИРО.

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