Рыба внесла весомый вклад в торговлю продукцией АПК с Марокко

Федеральный центр развития экспорта продукции АПК Минсельхоза России («Агроэкспорт») представил обзор, посвященный Марокко. В материалах приводится статистика взаимной торговли с Россией в сфере агропрома.

Мороженая рыба, по данным за 2021 г., вошла в число ключевых позиций как российского импорта, так и экспорта. В стоимостном объеме импорта в Россию эта категория продукции заняла 5,2% — 10,6 млн долларов. В натуральном выражении поставки оцениваются в 8,1 тыс. тонн, сообщает корреспондент Fishnews.

При этом за прошлый год Россия поставила в Марокко мороженой рыбы на 7,3 млн долларов. В натуральном выражении это 7,6 тыс. тонн. Доля мороженой рыбы в стоимостном объеме экспорта продукции АПК в королевство — 14,9%.

В «Агроэкспорте» отметили, что потребность Марокко в рыбе и морепродуктах почти полностью закрывается за счет собственного производства. При этом развитие гостинично-ресторанного сектора, особенно ресторанов премиум-сегмента, формирует спрос на лобстеров, устриц и крабов.

В целом в прошлом году Россия поставила в Марокко продукции АПК на 49 млн долларов, импорт составил 203,3 млн долларов.

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