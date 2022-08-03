Лососи Аляски демонстрируют разную динамику уловов

В Бристольском заливе на Аляске уловы нерки превысили исторический рекорд. В то же время в других районах штата, а также по другим видам лососей результаты далеко не такие впечатляющие.

К 1 августа улов нерки в Бристольском заливе достиг 59,9 млн особей, что составляет 99% от предсезонного прогноза Департамента рыбы и дичи Аляски (Alaska Department of Fish and Game, ADF&G). Когда в сентябре будут подведены окончательные итоги, вполне вероятно, что улов превысит прогноз, предполагает портал IntraFish.

При этом в июле вылов лосося в Бристольском заливе достиг исторического рекорда — 46,6 млн. особей. Предыдущий рекорд в заливе был установлен в 1995 г. (44,7 млн особей), сообщает корреспондент Fishnews.

По данным National Fisherman, переработчики платят по 1,15 доллара за нерку из Бристольского залива, что выше, чем 1 доллар до начала сезона, но ниже, чем 1,25 доллара, которые платили год назад.

Между тем, уловы других лососевых — чавычи, кижуча и кеты — в нынешнем сезоне остаются тревожно низкими, как и промысел нерки в некоторых других регионах Аляски, таких как остров Кадьяк и залив Кука. С другой стороны, уловы горбуши уже превысили уровень в 24,9 млн рыб, что составляет 37% от прогноза в 67,2 млн особей и на 70% выше, чем в предшествующий четный год.

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