На акватории Зауралья приглашают рыбоводов

Десять рыбоводных участков в Курганской области выставлены на аукцион. Акватории предлагаются под осуществление индустриальной и пастбищной аквакультуры. Заявки принимаются до 7 сентября.

Организатор торгов — Нижнеобское теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно аукционной документации, РВУ расположены на озерах и (в одном случае) на реке Утяк в границах Кетовского, Сафакулевского, Частоозерского, Целинного, Лебяжьевского, Петуховского и Макушинского районов. Площадь предоставляемых акваторий от 5 до 370 га.

Стартовые цены лотов от 4 тыс. до 296 тыс. рублей. Аукцион планируют провести 15 сентября в Тюмени. Участки предоставляются на 25 лет на условиях совместного водопользования.

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