Регионам предложили оценить фронт работ по затонувшим судам на Байкале

Вице-премьер Виктория Абрамченко утвердила перечень поручений Правительственной комиссии по охране озера Байкал. Правительствам Бурятии и Иркутской области рекомендовано предоставить данные по затонувшим судам на уникальном водоеме.

Провести инвентаризацию затонувших судов на Байкале властям регионов предлагается к 1 октября 2023 г. Доклад о результатах должен быть направлен в Минприроды и правительство РФ.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе кабмина, данные будут использоваться для решения вопроса о возможности финансирования работ по подъему такого флота.

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