Для строек в водоохранной зоне предусмотрели особые правила на 2022 год

Правительство определило случаи, когда строительство, реконструкция объектов капстроительства не требует согласования с Росрыболовством. Особые условия предусмотрены только на нынешний год.

Перечень случаев, когда при постройке, реконструкции объектов капитального строительства не требуется согласовании Росрыболовства, утвержден постановлением правительства от 8 июля 2022 г. № 1222.

Новый документ действует с 3 августа и до 1 января 2023 г. При этом особые условия не распространяются на случаи, при которых строительство, реконструкция негативно влияют на водные биоресурсы и среду их обитания, сообщает корреспондент Fishnews.

В список, например, вошли строительство, реконструкция объектов социнфраструктуры, жилых, садовых домов, хозяйственных построек в водоохранной зоне, если проектная документация не является объектом государственной экологической экспертизы. При этом не должна предусматриваться хозяйственная деятельность с проведением строительных работ на акватории водного объекта, забор воды из водного объекта или сброс в него сточных вод.

В пояснительной записке к разрабатываемому перечню отмечалось, что проект постановления подготовлен в рамках мер по поддержке экономики.

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