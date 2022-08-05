Корея выпустила актуальный перечень российских поставщиков рыбы

Республика Корея обновила список российских поставщиков рыбы и рыбной продукции. Новый перечень вступает в действие с 5 августа.

Компетентный орган Южной Кореи — Национальная служба управления качеством продуктов питания (NFQS) Министерства морских дел и рыболовства — опубликовал обновленный список российских рыбоперерабатывающих предприятий и судов — поставщиков рыбы и рыбной продукции, в том числе пищевых рыбных субпродуктов.

Как сообщает корреспондент Fishnews, перечень доступен на сайте российского Национального центра безопасности продукции водного промысла и аквакультуры. В список входят предприятия Сахалинской, Магаданской, Мурманской, Калининградской, Вологодской области, Приморского, Камчатского, Хабаровского края, Якутии, Чукотки и других регионов.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews