Уникальная экспедиция помогла собрать данные по сиговым

Специалисты Тюменского филиала ВНИРО завершили второй этап исследований сиговых и других видов рыб на Ямале. Комплексная работа уникальна по территории охвата и ожидаемым результатам, отметили в институте.

Исследования проводились на реке Обь и в ее пойменной системе в пределах Приуральского и Шурышкарского районов Ямало-Ненецкого автономного округа.

На этом этапе специалисты изучали рыб, которые после зимовки нагуливались в проточно-пойменной системе Нижней Оби на территории свыше 700 км. После нагула производители сиговых рыб пойдут к местам нереста, расположенным в уральских нерестовых притоках и по магистрали Оби в Томской области.

За месяц ученые обследовали около 50 водных объектов Нижней Оби: в центре внимания были распределение, состав, численность, биологические характеристики ихтиофауны, развитие кормовой базы и гидробионтов — показателей чистоты водной среды. Также специалисты собрали гидрохимические пробы воды и грунта.

На вооружении ученых — современные рыбоучетные гидроакустические комплексы отечественной разработки, рассказали Fishnews в пресс-службе Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии. Оборудование позволяет увидеть распределение, количество, размерный состав рыб в различных водных объектах, в том числе мелководных со значительным количеством подводной растительности. А вместе с контрольными ловами специализированными комбинированными (разноячейными) ставными и плавными сетями — получить данные по видовому, возрастному, половому составу рыб, вычислить биомассу каждого вида и рыбопродуктивность изучаемых водных объектов.

Исследования в таком объеме проводятся впервые, сообщили в пресс-службе. Весной, на начальном этапе научного мониторинга, специалисты Тюменского филиала ВНИРО изучили распределение ихтиофауны по Обской губе: фиксировали участки ее концентрации в условиях низкого кислорода, определяли численность разных видов рыб в массовых скоплениях и разрозненных группах. Провели биологический анализ рыб, а также отбор гидробиологических и гидрохимических проб.

В институте отметили, что цикл масштабных комплексных исследований ведется при поддержке правительства Ямало-Ненецкого автономного округа силами некоммерческого партнерства «Центр освоения Арктики». В целом запасы некоторых видов ценных сиговых рыб в водоемах региона снижаются, поэтому на первый план выходит разработка и реализация эффективных мер для поддержки и восстановления численности популяций.

Одним из основных путей пополнения биоресурсов называют искусственное воспроизводство. Ученые ВНИРО дадут более точную оценку запасам и состоянию популяций ценных видов рыб: муксуна, нельмы, чира, — определят объемы их естественного воспроизводства и количество молоди, которое необходимо выпускать. Также предполагается, что результаты экспедиции помогут минимизировать воздействие при постройке новых объектов ТЭК в акватории Обь-Иртышского бассейна.

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