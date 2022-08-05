Дагестанские водоемы под аквафермы разыграют в сентябре

Два рыбоводных участка в Республике Дагестан под индустриальную и пастбищную аквакультуру выставлены на аукцион. Заявки принимаются до 7 сентября

Торги организует Северо-Кавказское теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно аукционной документации, один из участков площадью 13,5 га расположен в Унцукульском районе на водохранилище после платины Ирганайской ГЭС. Второй, площадью 500 га, находится на озере Большое Турали в Карабудахкентском районе.

Первый участок предлагается под индустриальную аквакультуру (разведение радужной форели), второй — под пастбищное рыбоводство (выращивание белого амура и белого толстолобика). Стартовая цена лотов — 46 тыс. и 1,6 тыс. рублей.

Аукцион предполагается провести в Махачкале 15 сентября. Участки предоставляются на 10 лет на условиях обособленного водопользования.

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