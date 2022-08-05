Дроны помогают камчатской рыбоохране выслеживать браконьеров

На юго-западе Камчатки с помощью беспилотников самолетного типа (БПЛА) контролирующие органы обнаружили трех граждан, осуществлявших незаконный промысел. Благодаря этому пресечен ущерб водным биоресурсам на сумму свыше 3 млн рублей.

Операторы беспилотной авиационной системы Северо-Восточного филиала Главрыбвода совместно с пограничниками организовали антибраконьерские рейда в Усть-Большерецком и Соболевском районах. Мероприятия проводились 18-26 июля, рассказали Fishnews в пресс-службе Северо-Восточного теруправления Росрыболовства.

В результате задержано трое граждан. У них изъяты орудия незаконного промысла и два маломерных плавсредства под руль-мотором. В отношении фигурантов возбуждены уголовные дела о браконьерстве.

Беспилотники самолетного типа оптимизированы для работы в экстремальных погодных условиях при температуре от –50°С до +45°С. Они способны вести патрулирование до 4 часов, взлетать на максимальную высоту до 10 км и преодолевать до 100 км в зависимости от ландшафта. На летательных аппаратах установлен тепловизор. Дроны обеспечивают мгновенную передачу координат, то есть потоковое видео, которое операторы получают по защищенному каналу связи.

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