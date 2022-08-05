Для оценки долей квот обновят коэффициенты

Минсельхоз планирует актуализировать перечень переводных коэффициентов расхода сырья, используемых при расчете начальной цены для аукционов по квотам добычи в зонах действия международных договоров.

Напомним, что при формировании начальной цены на аукционах по квотам вылова в районах действия международных договоров применяется минимальный размер платы за добычу. А при расчете этого показателя, в свою очередь, используются специально установленные переводные коэффициенты расхода сырья на единицу готовой продукции по видам обработки водных биоресурсов (приказ Минсельхоза РФ от 25 октября 2018 г. № 479).

Перечень таких коэффициентов и планирует обновить министерство — проект приказа опубликован на портале regulation.gov.ru, сообщает корреспондент Fishnews.

Изменения требуются в связи с необходимостью привести переводные коэффициенты в соответствие с Решением Совета ЕЭК от 14 сентября 2021 г. № 80, говорится в пояснительной записке к проекту приказа. Это решение обновило единую Товарную номенклатуру ВЭД и единый таможенный тариф ЕАЭС.

Также отмечено, что Всероссийский НИИ рыбного хозяйства и океанографии разработал актуализированные переводные коэффициенты для расчета россиянами среднедушевого потребления рыбы и рыбной продукции.

Кроме того, обратили внимание разработчики, новая редакция перечня включает более широкий видовой состав водных биоресурсов по видам переработки (живая, свежая, охлажденная, мороженая, сушеная, соленая), а также ракообразных, моллюсков и других водных беспозвоночных.

Расширенный видов состав позволит исключить случаи, когда рассчитать начальную цену лота невозможно из-за отсутствия переводного коэффициента.

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