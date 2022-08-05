В Заполярье подготовили еще один участок под мариферму

Рыбоводный участок в Белом море в границах Мурманской области выставили на электронный аукцион. Заявки принимаются до 4 сентября.

Торги организует Федеральное агентство по рыболовству, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно аукционной документации, участок расположен в Колвицкой губе Кандалакшского залива Белого моря. Площадь РВУ — 319 га.

Стартовая цена лота — 2,21 млн рублей. Торги планируется провести на площадке ООО «РТС-тендер», начало — 11 сентября. Акватория предоставляется на 25 лет на условиях обособленного водопользования.

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